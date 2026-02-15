Orbán Viktor: A nemzetközi nagytőke megállapodott a Tisza Párttal a kormányalakításról

Orbán Viktor szerint a nemzetközi nagytőke nem ismer tréfát, és már kezet rázott a Tisza Párttal. Az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit közös erővel egy bábkormányt akar Magyarországon, hogy kiszolgálják a háborús szövetség érdekeit. A miniszterelnök világossá tette: április 12-én a magyarok megmutatják, hogy nem kérnek a külföldi diktátumokból.

Ez az alku olyan, mint amikor a ravasz kufár eladja a szomszéd tehenét a gazda tudta nélkül. A nagytőke a profitot látja, a Tisza Párt a hatalmat, de a számlát a magyar családokkal fizettetnék meg. Brüsszel nem kormányt, hanem engedelmes szolgát keres, aki a háborús uszításra is rábólint. Áprilisban azonban a nép szava dönt: maradunk szabadok, vagy behódolunk a globális pénzszivattyúnak? A tét nem kisebb, mint Magyarország függetlensége a bankárok és olajbárók árnyékában.