Több ezer segélyhívás fut be karácsonykor: ők segítenek, ha baj van

A csillagszórók vakító fénye mögött sokszor sötét magány húzódik meg, amit a kényszerűen boldog karácsony csak még elviselhetetlenebbé tesz. Sokan szégyellik, de a Lelki segély vonalain ilyenkor valósággal izzanak a drótok, hiszen Mindenszentek óta folyamatosan nő a feszültség. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok elhivatott munkatársai pontosan tudják, milyen érzés, amikor az ünnep csak fájdalmat és izolációt hoz. Ha úgy érzed, nincs kiút, a 116-123-as szám belföldről, a nap 24 órájában bárhonnan tárcsázható. Ez egy teljesen ingyenes lelkisegély szolgálat, ahol anonim módon, következmények nélkül öntheted ki a szívedet.