1700 önkormányzat a Tisza megszorítócsomagja ellen lépett fel

Szita Károly, Kaposvár polgármestere a kongresszuson elmondott beszédében kijelentette, a Fidesz mindig biztonságot, kiszámíthatóságot ad az országnak. A polgármester elmondta, a balliberális kormányok alatt a politika úgy nézett ki, hogyha pénz kellett, akkor azt bárkitől szemrebbenés nélkül elvették, mindent eladtak és folyamatosak voltak a megszorítások.
Emlékeztetett, 2010 után hatalmas változások következtek, megnyíltak a lehetőségek, és az elmúlt 100 év legnagyobb beruházásait hathatta végre a kormány és azzal karöltve az önkormányzatok.