Javában tombol a multikulti Németországban

A legnagyobb gyorsétteremlánc Németországban a Ramadán idején nappal üres ételes dobozokat mutat digitális plakátjain, és csak naplemente után jelenik meg maga a burger és a sültkrumpli. A plakát a muszlim bevándorlók legfontosabb ünnepéhez igazodik, miközben a hagyományos keresztény kulturális értékek lassan háttérbe szorulnak a mindennapi európai életben.