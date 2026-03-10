Szoboszlai Dominik vs románok: majdnem annyit ér egymaga, mint Románia legjobbjai

Szoboszlai Dominik egymaga majdnem annyit ér, mint a teljes román válogatott, a mértékadó Transfermarkt oldal legújabb számításai szerint. Az oldal friss értékelése már 100 millió euróra becsüli a magyar csapatkapitány piaci értékét, ezzel pedig a labdarúgás nagyon szűk elitjéhez csatlakozott.
Szoboszlai Dominiknak hatalmas rajongótábora van, de nem csak itt Magyarországon hanem az egész világon. Milliók nézik hétről hétre, hogyan varázsol a világ legerősebb labdarúgó-bajnokságában, instagram oldalának 5 millió követője van, sőt most már dalokat is írnak róla..
Illetve rengeteg dal szövegét írják át úgy, hogy azzal a magyar kapitányt magasztalják.