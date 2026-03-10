Orbán Viktor: Az amerikaiak jól gondolkodnak, vissza kell engedni az orosz energiát a piacra

Orbán Viktor szerint a Közel-keleti háború fényében szamárság kizárni az olcsóbb energiát az európai piacról. Míg Brüsszel a 90 milliárdos hitel megkerülésével próbálkozik, a megoldás egyszerű: szólni Zelenszkijnek, hogy hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket. A hazai olajtartalékok feltöltése folyamatos, a kormány pedig mindent megtesz a drágulás elkerülése érdekében.