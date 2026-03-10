Ezért térdelhet le a világ gazdasága

Az olaj ára agresszív emelkedésbe kezdett, miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án csapást mért Iránra, Irán pedig megállította a Hormuzi-szoroson áthaladó tankereket, amely a világ napi olajellátásának nagyjából egyötödét kezeli.

A konfliktus azóta átterjedt a Közel-Kelet kulcsfontosságú energiatermelő területeire, ezzel fennakadásokat okozott az olajtermelésben, és leállította a finomítókat és a cseppfolyósított földgázüzemeket.

A kialakult helyzet az egész világra hatással van. Azokat az országokat, amelyek nagymértékben importálnak erről a területről energiát, inflációs sokk fenyegeti. Ide tartozik Kína, Dél-Korea, Japán és Európa is.

Kína tárgyalásokat folytat Iránnal a nyersolajat és a katari cseppfolyósított földgázt szállító hajók Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladásáról.