Ezért térdelhet le a világ gazdasága

Az iráni helyzet az elmúlt napokban komoly sokkot okozott a globális olajpiacon. Az amerikai–izraeli támadások, az iráni válaszlépések és különösen a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt az olaj ára gyorsan emelkedni kezdett, és a piac most attól tart, hogy a világ egyik legfontosabb energiaútvonala tartósan kieshet.
Az olaj ára agresszív emelkedésbe kezdett, miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án csapást mért Iránra, Irán pedig megállította a Hormuzi-szoroson áthaladó tankereket, amely a világ napi olajellátásának nagyjából egyötödét kezeli.
A konfliktus azóta átterjedt a Közel-Kelet kulcsfontosságú energiatermelő területeire, ezzel fennakadásokat okozott az olajtermelésben, és leállította a finomítókat és a cseppfolyósított földgázüzemeket.
A kialakult helyzet az egész világra hatással van. Azokat az országokat, amelyek nagymértékben importálnak erről a területről energiát, inflációs sokk fenyegeti. Ide tartozik Kína, Dél-Korea, Japán és Európa is.
Kína tárgyalásokat folytat Iránnal a nyersolajat és a katari cseppfolyósított földgázt szállító hajók Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladásáról.