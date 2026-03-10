NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Komment - Húsbavágó: védett üzemanyagárak, az aranykonvoj-ügy fejleményei, durvuló kampány

Vendégek: Kacsoh Dániel - Főszerkesztő-helyettes, Mandiner, Molnár Zsolt - országgyűlési képviselő, MSZP, Erdélyi Rezső Krisztián - Elemző, Nézőpont Intézet, Novák Zoltán - projektigazgató, Méltányosság Politikaelemző Központ.

  • Komment
  • 10 órája
  • Frissítve: 9 órája
  • Forrás: Hír TV
A régióban a leggyorsabban lépett a magyar kormány: itthon már védett ár garantálja a családok biztonságát. Az üzemanyagár-robbanás elleni intézkedéseket azonban máris támadják a Tisza-párthoz közeli szakértők. Közben a NAV 60 napot kapott annak kiderítésére,  milyen céllal szállítottak át Magyarországon az ukránok hatalmas mennyiségű készpénzt és aranyat. És  sosem látott mértékben durvul a kampány, egymást érik a fideszes önkénteseket ért súlyos atrocitások. 

 

