Netanjahu: Az amerikai-izraeli haderő összezúzza az iráni kormányzat gerincét

Az amerikai-izraeli hadművelet kíméletlen logikával halad előre, miközben Benjamin Netanjahu szerint a cél az iráni kormányzat gerincének végleges összezúzása. Donald Trump megerősítette: a beavatkozás a tervezettnél jobban halad, a vezetés likvidálása pedig stratégiai sikert hozott. A teheráni zsarnokság megszüntetése közben Libanonban a Hezbollah fanatizmusa romba dönti Bejrútot. A szuverén védekezés nem áll meg a fenyegetések előtt.