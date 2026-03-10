Netanjahu: Az amerikai-izraeli haderő összezúzza az iráni kormányzat gerincét

A közel-keleti hadszíntéren a stratégiai erőfölény kíméletlen logikája érvényesül. Benjamin Netanjahu és Donald Trump szerint az amerikai-izraeli szövetség hatékonyan számolja fel a teheráni rezsim katonai és politikai struktúráit. Miközben Irán hosszan tartó háborúra készül, Libanonban a Hezbollah fanatizmusa Bejrút belvárosát is lángba borítja, százezreket téve földönfutóvá a terror nevében.
Az amerikai-izraeli hadművelet kíméletlen logikával halad előre, miközben Benjamin Netanjahu szerint a cél az iráni kormányzat gerincének végleges összezúzása. Donald Trump megerősítette: a beavatkozás a tervezettnél jobban halad, a vezetés likvidálása pedig stratégiai sikert hozott. A teheráni zsarnokság megszüntetése közben Libanonban a Hezbollah fanatizmusa romba dönti Bejrútot. A szuverén védekezés nem áll meg a fenyegetések előtt.