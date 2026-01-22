Agyhalott győzelmi jelentés – Magyar Péter magát ünnepli, de a családokat a kormány menti meg

A brüsszeli üvegpaloták fojtogató steril csendjében újra összezárt a háborús gépezet, így Ursula von der Leyen egyelőre megőrizte bársonyszékét a patrióták bizalmatlansági rohama után. Miközben a Tisza Párt képviselői gyáván megfutamodtak a szavazástól, rettegve Manfred Weber kíméletlen selyemzsinórjától, Magyar Péter 24 órája a saját, légből kapott diadalát kürtöli világgá. Ez a politikai öngól azonban nem tévesztheti meg a magyar rög valóságában élőket, ahol a kormány a fűtött lobbi-szalonok gőgje helyett a húsbavágó segítséget választotta. A januári rekordhideg ellenére a rezsicsökkentés rendkívüli kiterjesztése garantálja, hogy a fűtésszámlák nem szállnak el, hiszen a terheket az extraprofitban dőzsölő szolgáltatók fizetik meg. Ezzel párhuzamosan Davos hófödte csúcsain végre megalakult a Béketanács, ahol Donald Trump és Orbán Viktor a globális biztonság alapjait fektette le, éles kontrasztot mutatva a brüsszeli háborús pszichózissal és a jövőnket elzálogosító hitelhegyekkel szemben.