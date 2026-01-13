Az SZDSZ szelleme visszatért: Magyar Péterék szerint vidéken mindenki bűnöző

Úgy tűnik, a Tisza Párt és vezére, Magyar Péter számára a Budapest tábla vége egyet jelent a civilizáció határával, ahol a vidékiek csak arra várnak, hogy kifosszák a pesti aktivistákat. A Tűzfalcsoport által megosztott, Terepmunka konfliktuskezelés címet viselő, időközben kiszivárgott belsős tiszás dokumentum egészen elképesztő stílusban oktatja ki a tiszás önkéntesek hadát, mintha azok szellemi fogyatékosok lennének, a vidéki lakosságot pedig potenciális bűnözőként kezeli. Ez a fajta pökhendi, elitista tempó nem újdonság a baloldalon, de ilyen nyíltan leírni, hogy "fokozottan figyeljetek az értékeitekre", mert a vidéki ember nyilván tolvaj, az új mélypont. A "kommunikációs gondnokság" alá helyezett aktivisták és a lenéző vezetők tökéletes látleletet adnak arról, mit gondol valójában ez a társaság a magyar emberek többségéről.