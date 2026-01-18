Bayer Zsolt Magyar Péterről: szeretem ezt a fiút

Vajon hova tűnt a kormányzati intézkedéseket „világelsőségükért” dicsérő Magyar Péter? Bayer Zsolt legutóbbi műsorában archív felvételekkel emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt jelenlegi vezetője alig két és fél éve még a HírTV stúdiójában ült, és kormánytisztviselőként a magyar családtámogatási rendszert, valamint a diákhitel-konstrukciókat méltatta.