Bayer Zsolt Magyar Péterről: szeretem ezt a fiút

Vajon hova tűnt a kormányzati intézkedéseket „világelsőségükért” dicsérő Magyar Péter? Bayer Zsolt legutóbbi műsorában archív felvételekkel emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt jelenlegi vezetője alig két és fél éve még a HírTV stúdiójában ült, és kormánytisztviselőként a magyar családtámogatási rendszert, valamint a diákhitel-konstrukciókat méltatta.
A Bayer show-ban bemutatott összeállítás éles kontrasztba állítja Magyar Péter akkori szavait a mai, „nemzetközi sajtótájékoztatókon” elhangzó éles kritikáival és a sajtómunkatársakkal szembeni stílusával. (A teljes adás megtekinthető vasárnap 21 órától a HírTV-n.)