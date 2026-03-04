Már a legkeményebb Orbán-fóbiások is hátat fordítanak Magyar Péternek

A felmérések szerint drasztikusan zuhan Magyar Péter támogatottsága, amivel új fázisába lépett a politikai lejtmenet. Bár a baloldali szavazók kezdetben messiásként várták, a hiteltelenség a kampányban és a brüsszeli pálfordulások miatt ma már a legkeményebb Orbán-fóbiások is elfordulnak tőle. A kiábrándult ellenzéki választók rájöttek: a szavak és a tettek nem egyeznek. Így Magyar Péter népszerűsége kártyavárként omlik össze, bizonyítva, hogy a puszta tagadás nem kormányprogram.