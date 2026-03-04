Kövér László: Ruszin-Szendi jól illusztrálja, hogy milyen szellemi színvonalon működik a Tisza Párt

Kövér László azzal kapcsolatban nyilatkozott stábunknak, hogy a volt vezérkari főnök azt hangoztatta: szerinte nincs orosz-ukrán háború. A házelnök arra is kitért, hogy szerinte a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz egyik szavával üti a másikat. Nemrég ugyanis azzal riogatott, hogy ha baj van, minden magyar fiatalt berántanak katonának, most pedig már a háború tényét is tagadja.

A volt vezérkari főnöktől hétfőn azt szerettük volna megtudni, hogy miért tagadta le a szomszédunkban dúló háborút. A Tisza Párt katonai szakértője azonban válaszadás helyett vádaskodni kezdett, testőrei pedig megpróbálták kitakarni a Hír TV kameráját.

Deutsch Tamás szerint a háború tagadásával a Tisza Párt azt üzeni az embereknek, ha baj lenne, nem számíthatnának rájuk. A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette: mindez azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt oldalán totális felelőtlenség és alkalmatlanság uralkodik.