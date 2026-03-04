Menczer Tamás: Öt bizonyíték van a Tisza Párt és az ukrán kormány kapcsolatára

Menczer Tamás közösségi oldalán válaszolt a kritikákra, amelyben öt pontban részletezte a Tisza Párt és az ukrán vezetés közötti vélt összefonódásokat. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a nemzetközi sajtóhírek, a párt informatikai háttere, valamint Magyar Péter kijevi útjának szervezése egyértelműen bizonyítja az ukrán befolyást. Menczer hangsúlyozta: míg a Tisza Párt Ukrajna uniós tagságát és az olajblokádot támogatja, addig a kormánypártok a magyar érdekeket képviselik.
