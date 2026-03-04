NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Szijjártó Péter rendkívüli sajtótájékoztatója Moszkvában — élőben a HírTV műsorán
Moszkva kritikus fontosságú tárgyalások helyszíne szerdán: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az orosz fővárosba érkezett, hogy az energiaellátás biztonságáról és a hadifogságba esett magyarok sorsáról egyeztessen. A miniszter várhatóan 17.00 és 18.00 óra között jelentkezik rendkívüli élő videóval közösségi oldalán, melyet a HírTV élőben közvetít.

Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta Szijjártó Pétert szerdán a Kremlben: 

a külgazdasági és külügyminiszter rendkívüli diplomáciai küldetésen tartózkodik Moszkvában. 

A látogatás legfőbb célja a magyarországi energiaellátás garantálása egy olyan időszakban, amikor az ukrán kőolajblokád és a közel-keleti feszültségek egyaránt fenyegetik a kontinens biztonságát.

 

