Szijjártó Péter: Titkok a NATO-csúcsról

Szijjártó Péter rendkívüli sajtótájékoztatója Moszkvában — élőben a HírTV műsorán

Moszkva kritikus fontosságú tárgyalások helyszíne szerdán: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az orosz fővárosba érkezett, hogy az energiaellátás biztonságáról és a hadifogságba esett magyarok sorsáról egyeztessen. A miniszter várhatóan 17.00 és 18.00 óra között jelentkezik rendkívüli élő videóval közösségi oldalán, melyet a HírTV élőben közvetít.