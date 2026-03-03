Két-négy hetes villámháború vagy a harmadik világháború előszele? – Vukics Ferenc az iráni válságról

Vukics Ferenc katonai szakértő a HírTV Napindító című műsorában rámutatott: a konfliktus tétje már rég nem csupán a teokratikus diktatúra sorsa, hanem Európa energiaellátása és a NATO egysége is. Miközben a gázárak napok alatt 40 százalékkal emelkedtek, Teherán európai amerikai bázisok elleni bosszúval és alvó terrorista sejtek aktiválásával fenyeget. Vajon meddig tarthat ki az amerikai lőszerkészlet, és miért éppen most döntött Donald Trump a végső leszámolás mellett? Az elemzésből kiderül, hogyan profitálhat Oroszország az elszálló olajárakból, és miért jelenthet ez végzetes fordulatot az ukrajnai hadszíntéren is.