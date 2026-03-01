„Felnőtt férfi vagyok, szoktam nemi életet élni!” – Magyar Péter-paródia a Bayer show-ban

A „felnőtt férfi vagyok” visszatérő szállóigéje mellett előkerült a mesterséges intelligencia mint univerzális kifogás, sőt, még egy tálca „hungarikum” tepertős pogácsa is, utalva az ellenzéki politikus stílusgyakorlataira. Bayer azonban hamar komolyabb vizekre evezett, amikor a kampányidőszak agresszióiról, egy fideszes aktivista bántalmazásáról és a baloldali média hallgatásáról beszélt.

Bayer Zsolt vendége Deutsch Tamás

Az adás második felében Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője volt a vendég, aki az Ukrajna által leállított kőolajszállítások hátterét világította meg. A politikus szerint egy „ordas nagy hazugság” a technikai okokra való hivatkozás; valójában politikai zsarolás zajlik, amelynek célja a magyar békepárti álláspont megtörése és a Tisza Párt helyzetbe hozása. Deutsch hangsúlyozta: Brüsszel és Kijev szövetsége az európai érdekek elárulása, miközben a rezsicsökkentést és Magyarország energiabiztonságát közvetlen támadás érte. A beszélgetés rávilágított arra is, hogy a „szeretetország” jelszava mögött a valóságban durva hergelés és gazdasági nyomásgyakorlás húzódik meg.