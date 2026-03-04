Az ukrán olajblokád tisztán politikai zsarolás, amelyből a kormány nem enged

A mesterséges olajblokád színtiszta politikai zsarolás Kijev részéről, miután elutasították a Barátság-kőolajvezeték uniós ellenőrzését. Orbán Viktor rámutatott: a Financial Times szerint is hatalmas ukrán öngól ez a lépés. Bár a hazai Tisza párt asszisztál ehhez a nyomásgyakorláshoz, a magyar kormány nem enged a fenyegetésnek. A rezsibiztonság nem alku tárgya, és a nemzeti érdekeket senki kedvéért nem áldozzák fel.