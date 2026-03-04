Az ukrán olajblokád tisztán politikai zsarolás, amelyből a kormány nem enged

Kijev elutasította a Barátság vezeték uniós ellenőrzését, ami a Financial Times szerint is hatalmas öngól. Orbán Viktor közösségi oldalán politikai zsarolásnak nevezte az ukrán olajblokádot, amelyhez a hazai színtéren a Tisza párt is cinkosan asszisztál. A miniszterelnök ugyanakkor leszögezte: a magyar kormány semmilyen külső vagy belső nyomásgyakorlásnak nem fog engedni, a rezsibiztonság garantált.
