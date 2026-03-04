Vlagyimir Putyin szabadon engedné a magyar hadifoglyokat

Egyetlen magyar fiatal életét sem szabad feláldozni Ukrajnában, semmilyen háborúban.

- szögezte le a miniszterelnök egy keddi lakossági fórumon. Orbán Viktor aznap telefonon tárgyalt az orosz elnökkel. A beszélgetés során szóba került a magyar származású hadifoglyok helyzete is, a Mandiner értesülései szerint Vlagyimir Putyin felajánlotta a hadifogságba került magyarok szabadon bocsátását.

Román Albert is kiszabadulhat a két vezető egyeztetésének eredményeként. Az ungvári születésű magyar-ukrán kettős állampolgárságú férfi, akit az ukrán hatóságok akarata ellenére vitték el a frontra, jelenleg orosz fogságban van.

Közben Ukrajnában tovább folytatódtak az erőszakos kényszersorozások, melyeknek újabb magyar áldozatai is vannak. A külgazdasági és külügyminiszter ezért hétfőn be is kérette az ukrán nagykövetet. Szijjártó Péter kihangsúlyozta, hogy Brüsszel egy értelmetlen és reménytelen háború finanszírozására kér pénzt az európai polgároktól, ugyanis az ukrajnai harcok nap mint nap új haláleseteket és újabb szenvedést hoznak. A kényszersorozások miatt pedig egyre több magyar is belesodródik a háborúba.