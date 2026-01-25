Ezzel vádolta meg Zelenszkij Davosban Magyarországot és Orbán Viktort

Bayer Zsolt a műsor első felében többek között a davosi világcsúcstalálkozó kapcsán beszélt. Ekkor elmondta, hogy Zelenszkij Davosban beszédet mondott, amelyben azt mondta, hogy az olyan az unión élősködőket, mint Magyarország és Orbán Viktor, jó fejbe kéne verni. Bayer Zsolt hozzátette: Volodimir Zelenszkij eddig kapott 200 milliárdot, most kapott frissen emellé 90 milliárdot, de közölte, hogy neki kell még 800 milliárd. és emellé kell majd még 700 milliárd a hadseregre. A műsorvezető így összegzett: "Akkor számoljunk egy kicsit. 200 meg 90, 200, 290, meg 800 az 1090, meg 700, 1700, 1800 milliárdocskánál tartunk most, amit megkapott, illetve elvileg meg fog kapni, már ha Ursuláékun és a többin múlik."7

Az adás második felében a Bayer show vendége Németh Szilárd rezsicsökkentéséért felelős kormánybiztos volt.