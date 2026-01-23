A kijevi adminisztráció, amely negyedik éve képtelen úrrá lenni a saját belső káoszán, most éppen a magyar szuverenitás ellen indított frontális támadást. A gyilkos szarkazmus határát súrolja, hogy miközben Zelenszkijék a saját kormányukat is alig tudják egyben tartani, már Budapestre is új kormányt neveznének ki, csak hogy elhárítsák az útjukból a béke egyetlen európai őrét. A brüsszeli üvegpaloták gőgös lakói és a kijevi maffia kéz a kézben követelnek 800 milliárd dollárt, miközben Magyarország az egyetlen, amely még emlékszik a józan ész és a nemzeti érdek fogalmára. A Trump és Orbán által tető alá hozott Béketanács hírére a háborús hiénák teljesen bepánikoltak, hiszen látják: a pénzcsapok elzáródhatnak, a lopott holmi pedig elfogyhat a raktáraikból.