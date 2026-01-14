NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Botrány a Tiszánál: törvénysértő útmutatót kaptak az önkéntesek

Törvénysértő és lekezelő útmutatót kaptak a tiszás önkéntesek - hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport az egyik bejegyzésében.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
"Terepmunka konfliktuskezelés" címmel jelent meg egy belsős tiszás dokumentum még tavaly októberből. A Tűzfalcsoport szerint az utasítások alapján egy alapjogokat sértő korlátozás jelenik meg a szövegben a véleménynyilvánítás szabadságát illetően. A párt elnöke egyébként korábban már nem csak saját jelöltjeit sértegette, hanem országjárásának egyik állomásán a helyi fideszes polgármesterrel és a templomból kijövő emberekkel kiabált.

 

