Dokumentumokkal a hazugság ellen: Csercsa Balázs válasza Magyar Péter támadására

A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője beszélt arról, hogy a politikai formáció önös érdekei mentén kihasználja a köré szerveződött közösséget. Csercsa Balázs január 20-án jelentette be közösségi oldalán, hogy kilép a pártból, mert a módszereik és elveik miatt nem tud közösséget vállalni Magyar Péterékkel.

Csercsa Balázs azt is elmondta: több alkalommal is próbálta jelezni a Tisza Párt vezetésének, hogy nem abba az irányba haladnak, amit magukról állítanak, de szóra sem méltatták.

Kilépése után Magyar Péter rögtön támadásba lendült.

Azt állította: az egyházügyi munkacsoport vezetője nem megfelelően végezte a munkáját. Értékrendje pedig sok esetben ütközött a Tisza Pártéval. A kiábrándult szimpatizáns azt mondta: nem igaz amit a pártelnök állít.

Amiket Magyar Péter rólam állít, azokat a tények nem támasztják alá. Amit viszont én mondok, azokat tényekkel és dokumentumokkal is alá tudom támasztani

- tette hozzá.