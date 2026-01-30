Magyar Péteréknek kellemetlen szituáció született: kitálalt az egykori tiszás

A műsor vendégei többek között beszéltek arról, hogy egy ukrán katona küldött magyar iskolákba bombával fenyegető levelet és képet.

De nem csak a gyerekeket veszélyeztetik, már a nagypolitikában is egyre tettenérhetőbb a hasonló agresszió. Közben egyre nehezebben tagadható, hogy a Tisza Párt érdekei ne egyeznének az ukránokéval, bár tagadnak. Kérdés mennyire szavahihető a párt amely 600 oldalas titkolt megszorító csomaggal bukott le egy új kiugrott tiszásnak köszönhetően? Lesz miről vitázni!



