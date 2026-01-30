Európának mindenáron csökkentenie kell az orosz energiafüggőséget - ezt hangoztatta 2008-as könyvében a Tisza Párt külügyi és energetikai szakértője. Orbán Anita azóta is oroszellenes nézeteket képvisel. Bírálta pl. a Déli Áramlat-vezetékkel kapcsolatos terveket, azt állítva a beruházás csak növelné a kelet-európai államok kitettségét - mutat rá az Ellenpont. A portál hozzátette: Orbán Anita ukránpártisága már akkor megnyilvánult. Aggodalmát fejezte ki, hogy Oroszország esetlegesen kikerülné Ukrajnát az Európa felé irányuló energiatraszportban.

A Tisza külügyi szakértőjének Ukrajna melletti elkötelezettségét jelzi az is, hogy megtiszteltetésnek nevezte, hogy az egyik hozzá köthető szervezet kitüntette Kijev rendíthetetlen támogatóját, a dán miniszterelnököt. Mette Frederiksen Európa egyik leginkább háborúpárti vezetője, akinek a kormánya sok fegyverszállítmánnyal és óriási katonai támogatással segíti Zelenszkijt.