Dávid és Góliát harca: avagy egy 19 éves lány küzdelme

Lehet-e perelni egy alkalmazást azért, mert túl sokáig görgetjük? Egy amerikai fiatal szerint igen – és most a világ legnagyobb techcégeinek kell bíróság előtt válaszolniuk arra, tudatosan építettek-e addiktívvá a platformjaikba. Az ügy akár alapjaiban rajzolhatja újra a közösségi média működését.
Egy 19 éves kaliforniai lány pere alapjaiban formálhatja át a közösségi média jövőjét. A fiatal felperes szerint a legnagyobb techcégek tudatosan úgy tervezték meg platformjaikat, hogy azok függőséget okozzanak – és ezért felelősséggel tartoznak. Ez az ügy már most történelmi jelentőségű, és dominóhatást indíthat el a teljes iparágban.