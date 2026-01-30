Szerelmesen veszítheti el az elnöki széket

Egy pletykával indult minden. A Point de Vue című társasági magazin munkatársa egy estély folyamán szúrta ki, hogy a szélsőjobboldali francia politikus, Jordan Bardella – Le Pen utódja - és Bourbon-Szicíliai Mária Karolina királyi hercegnő, Palermo és Calabria hercegnője közös autóval távoznak az eseményről. A 22 éves hercegkisasszony szülei még maradtak a partin, pedig mindig együtt távozik a trónörökös család.

„A kisembereket képviseli, most mégis az európai topelithez dörgölőzik.”

– vetik Bardella szemére.