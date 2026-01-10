Budapesti és pécsi hóhelyzet

Budapesten néhol továbbra is várható havazás, illetve hófúvásra is számítani kell. A fővárosból Czirják Richárd tudósított.

Baranyát már elhagyta az a csapadékzóna, ami miatt korábban harmadfokú riasztást rendeltek el. Mostanra a köd nehezíti a közlekedést, csökkent a látótávolság Baranya egyes részein, de nagyobb fennakadás nincs a térségben. A részletekről Németh Krisztát kérdezzük.