Drograzzia Dorogon: étteremben virágzott a drogbiznisz

Január 13-án látványos és precízen megtervezett rajtaütést hajtottak végre a nyomozók. A budapesti S. B. F.-et tetten érték, amint az étterem falai között éppen kábítószert értékesített az egyik vásárlójának. A rajtaütéssel egy időben a rendőrök további három férfit és egy nőt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint a hálózat tagjaiként marihuánát és kokaint terjesztettek Dorogon. A gyanúsítottak között van F. Szimonetta, az étterem üzemeltetője, valamint üzlettársa is.

A közlés szerint a rendőrök aznap négy helyszínen tartottak kutatást, amely során 2 674 935 forintot és 830 eurót, valamint 100 gramm kokaingyanús anyagot foglaltak le, amelynek feketepiaci értéke 2 600 000 forint.