Az olasz biztonsági csomag célja a bűnöző migránsok kitoloncolása és a közbiztonsági javítása

Az új csomag elsődleges célja a büntetett előéletű, a közrendre veszélyt jelentő bevándorlók kitoloncolásának felgyorsítása. A tervek között szerepel öt új kitoloncolási központ létesítése az ország területén lévő, a közbiztonságra veszélyes migránsok elhelyezésére. A kormány határozott fellépést tervez az utcai erőszak visszaszorítására is. A közbiztonság romlását jelzi, hogy az év első két hetében Rómában egy tunéziai férfi meggyilkolt egy egyiptomit, egy marokkói banda járókelőket vert és és rabolt ki Milánóban, a hétvégén pedig afrikai támadók megkéseltek két férfit a római Termini pályaudvarnál. A hatóságok szigorúbb szankciókkal sújtják a fiatal bevándorlókból álló bűnözői csoportokat, az úgynevezett „baby gangeket” is.