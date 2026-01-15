NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Az olasz biztonsági csomag célja a bűnöző migránsok kitoloncolása és a közbiztonsági javítása

Az olasz belügyminiszter bejelentése szerint elkészült az úgynevezett biztonsági és migrációs csomag, amelyet a minisztertanács várhatóan még a hónap vége előtt jóváhagy.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Az új csomag elsődleges célja a büntetett előéletű, a közrendre veszélyt jelentő bevándorlók kitoloncolásának felgyorsítása. A tervek között szerepel öt új kitoloncolási központ létesítése az ország területén lévő, a közbiztonságra veszélyes migránsok elhelyezésére. A kormány határozott fellépést tervez az utcai erőszak visszaszorítására is. A közbiztonság romlását jelzi, hogy az év első két hetében Rómában egy tunéziai férfi meggyilkolt egy egyiptomit, egy marokkói banda járókelőket vert és és rabolt ki Milánóban, a hétvégén pedig afrikai támadók megkéseltek két férfit a római Termini pályaudvarnál. A hatóságok szigorúbb szankciókkal sújtják a fiatal bevándorlókból álló bűnözői csoportokat, az úgynevezett „baby gangeket” is.

 

