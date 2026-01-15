Életfogytig tartó trauma: elítélték azt a csendőrt, aki végzetes lövést adott le egy migránsbűnözőre

Betörés miatt riasztották a csendőröket Rómában 2020 szeptember 19-én éjszaka. A szír férfit a rendfenntartók sarokba szorították, aki egy csavarhúzóval mellkason szúrta az egyik csendőrt, válaszul a társa tüzet nyitott a migránsra, aki belehalt sérüléseibe. A római bíróság elsőfokon három év börtönre ítélte Emanuele Marroccellát.

Korábban az olasz parti őrség tagjait is beperelték illegális bevándorlók a 2023-as kutrói eset miatt. Ekkora az afrikai migránsok hajója a partok közelében kettétört és 94-es vesztették életüket. Az olasz jobboldal szerint a tragédia azért következett be, mert a bevándorlók el akarták kerülni a hatósági ellenőrzéseket. A migránsok hozzátartozói azonban a partiőrséget okolják, hogy akkor miért nem siettek a segítségükre.

Olaszországban nem csak a rendvédelmi szervek dolgozói kerülhetnek nehéz helyzetbe, ha egy migráns bűncselekményt követ el. Számos alkalommal előfordult már, hogy a betörőt vagy a családját kellett kártalanítani annak a kereskedőnek, akit kiraboltak a bevándorlók.