Az elmúlt tizenhat évben elért egészségügyi eredményeket és fejlesztéseket zilálná szét a Tisza

Folytatjuk az egészségügyben megkezdett munkát – közölte Takács Péter az Igazság órájában. Az egészségügyi államtitkár elmondta: az elmúlt 16 évben megújult a beutalási rendszer, felújították a kórházakat és szakrendelőket.
A politikus hozzátette: a kormány bevezette az egészségablak alkalmazást, ahol a beutalókat, recepteket a felhőben el lehet érni, és a digitális időpontfoglalásra is lehetőség van már. Takács Péter ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a brüsszeli erők és a Tisza Párt mindezek ellen dolgoznak.