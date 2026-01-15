Pride-tüntetés megszervezése kitüntetéssel díjazandó a baloldalon

Emberi jogi díjat kapott Karácsony Gergely, többek között azért, mert megszervezte a Pride-tüntetést. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik „kiemelkedő szerepet játszanak az emberi jogokért és a demokráciaért folytatott küzdelemben."
A Fidesz fővárosi képviselője úgy reagált, ő inkább az "arany hólapát-díjat" adott volna Budapest első emberének, ha lenne miért. Szepesfalvy Anna rámutatott: a budapestiek jobban örültek volna, ha például a városüzemeltetésért vagy a gazdálkodásért tüntetik ki a főpolgármestert.