Mindent Ukrajnának, avagy hivatalosan is beterjesztette javaslatát az Európai Bizottság

Hivatalosan is beterjesztette javaslatát az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagról az Európai Bizottság. Magyarország, Csehország és Szlovákia már jelezte, hogy nem vesznek részt a közös hitelfelvételben. Volodimir Zelenszkij elismerte, hogy csak akkor tudják törleszteni az óriási összeget, ha Oroszország jóvátételt fizet Ukrajnának.

Jogalkotási csomagot fogadott el az Európai Bizottság, amely 2026–2027-re összesen 90 milliárd eurót biztosítana Ukrajnának. A hatalmas összegű hitelnek a kétharmadát, hatvanmilliárd eurót katonai támogatásra használnák fel. A megállapodás szerint elsősorban európai fegyvergyártóktól kell beszerezzék a különböző eszközöket.

 

A fennmaradó 30 milliárdból Ukrajna működését finanszíroznák az elkövetkezendő két évben. A Nemzetközi Valutaalap becslése szerint Ukrajnának erre az időszakra mintegy 135 milliárd euróra lesz szüksége. Kijev már idén tavasszal majdnem 72 milliárd eurós költségvetési hiányt könyvelhet el. 

 

