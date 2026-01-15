Mindent Ukrajnának, avagy hivatalosan is beterjesztette javaslatát az Európai Bizottság

Jogalkotási csomagot fogadott el az Európai Bizottság, amely 2026–2027-re összesen 90 milliárd eurót biztosítana Ukrajnának. A hatalmas összegű hitelnek a kétharmadát, hatvanmilliárd eurót katonai támogatásra használnák fel. A megállapodás szerint elsősorban európai fegyvergyártóktól kell beszerezzék a különböző eszközöket.

A fennmaradó 30 milliárdból Ukrajna működését finanszíroznák az elkövetkezendő két évben. A Nemzetközi Valutaalap becslése szerint Ukrajnának erre az időszakra mintegy 135 milliárd euróra lesz szüksége. Kijev már idén tavasszal majdnem 72 milliárd eurós költségvetési hiányt könyvelhet el.