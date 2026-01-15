A NASA-nak még soha nem kellett megszakítania egy küldetést

A négy asztronautát több héttel a tervezett előtt kellett visszahozni. az egyikük betegsége miatt. Azt egyelőre nem tudni, ki betegedett meg közülük. A NASA 68 éves történetében még soha nem fordult elő, hogy evakuálni kellett volna az űrhajósokat.

A NASA nem közölte, ki betegedett meg a négy asztronauta közül. Az igazgató azt hangsúlyozta, hogy bár az űrállomást felszereltek sok orvosi műszerrel és gyógyszerrel, az űrben lehetetlen olyan alapos teszteket elvégezni, mint a Földön.