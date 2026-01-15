A volt ukrán miniszterelnök fizet a szavazatokért?

Készpénzkötegek a volt miniszterelnök asztalán. Bár a korrupcióellenes szervezetek nem közölték, ki az a pártelnök, akit vesztegetéssel gyanúsítanak, a házkutatásról nyilvánosságra került felvétel szerint egyértelmű, kiről van szó.

Julija Timosenko kétszer is volt már Ukrajna miniszterelnöke, jelenleg a Batykivscsina, a Szülőföld nevű párt elnöke. A korrupcióval meggyanúsított volt miniszterelnök most korrupcióval vádolta Volodimir Zelenszkijt, és arról beszélt, hogy Ukrajna a mocskos, masszív politikai visszaélések országa lett. Szerinte az ügy politikai tisztogatás, mert előbb-utóbb lesznek választások Ukrajnában, és valaki meg akar szabadulni a riválisaitól.

A korrupcióellenes nyomozók azonban bemutatták azokat az üzeneteket is, a lehallgatott felvételek mellett, amelyeket Timosenko küldött megvesztegetett politikusoknak. A lefizetett képviselők legutóbb két napja, a hármas vezetőcserénél szavaztak Timosenko érdekei szerint. Akkor az ukrán titkosszolgálat főnöke, a védelmi miniszter és a digitális átalakulásért felelős miniszter leváltását szavazták meg.

Az ügy nem kapcsolódik közvetlenül a hírhedt őszi botrányhoz, amelyben kiderült, hogy Zelenszkij legjobb barátja, a hírhedt aranyvécé tulajdonosa háborús maffiahálózatot szervezett az állami atomenergia-vállalat köré. Az újabb kínos korrupciós ügy azonban tovább rontja az ukrán politikai elit és Volodimir Zelenszkij elnök megítélését, mert a vesztegetéssel lebuktatott Julija Timosenko támogatta Zelenszkij kezdeményezését, hogy szüntessék meg a korrupcióellenes hatóságok függetlenségét.