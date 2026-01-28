Ez már a végjáték? Félmillió illegális migránst fogadna be a spanyol kormány

Sürgős változásra van szükség az európai migrációs politikában, ha nem akarjuk, hogy felismerhetetlenné váljon kontinensünk, a spanyol kormány épp most készül befogadni 500.000 illegális bevándorlót.

A spanyol baloldali kormány egy nagyszabású, 500 000 embert érintő illegális bevándorlók legalizálási programot készül elfogadni. A programban azok vehetnek részt, akik 2025. december 31. előtt érkeztek Spanyolországba, és legalább öt hónapja tartózkodnak az országban. „Áprilistól június 30-ig lehet benyújtani az összes kérelmet” – magyarázta Elma Saiz migrációs ügyekért felelős miniszter.

A kormány már 2024 novemberében elfogadott egy reformot, amelynek célja az volt, hogy az elkövetkező három évben évente 300 000 ember legalizálását tegye lehetővé, hogy így megfeleljen az európai jogszabályoknak és enyhítse a népesség elöregedését. „Olyan ország vagyunk, amely határozottan kiáll a legális, biztonságos, rendezett, de ugyanakkor nyitott és humánus migrációs modell mellett, szemben azokkal, akik a határok lezárását szorgalmazzák” - indokolta január elején a spanyol miniszterelnök, biztosítva, hogy az elmúlt hat évben a bevándorlás tette ki Spanyolország gazdasági növekedésének „80%-át”.

Franciaországban pedig 2025-ben 4,5 millió érvényes tartózkodási engedélyt adtak ki, ami 3%-os növekedést jelent. Ezen dokumentumok közül 384 000 új engedélyt adtak ki tavaly, és jelentősen (65%-al) nőtt a humanitárius okokból kiadott engedélyek száma. A számok azt mutatják, hogy Franciaország még soha nem volt ennyire nyitott a bevándorlók felé, mint Emmanuel Macron két ötéves elnöki ciklusa alatt. Franciaország még soha nem fogadott ennyi külföldit a területén.