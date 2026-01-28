Nézőpont: Akár minden háztartást és családot sújthatnának a Tisza Párt adótervei

Mintegy 7,6 millió magyart, akár minden háztartást és családot sújthatnának a Tisza Pártnak tulajdonított megszorító tervek – derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából.

A rezsicsökkentés megszüntetése, mintegy 5,9 millió embert érintene, míg a kutya- és macskaadó 4,6 millió gazdára vonatkozna. A többkulcsos adóemelés akár 2,9 millió kereső, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése 2 és fél millió nyugdíjas, az szja-mentesség megszüntetése akár 800 ezer édesanya bevételét rövidítene meg, míg a családi adókedvezmény progresszív csökkentése 200 ezer családot érintene. Az Intézet szerint nincs olyan felnőtt magyar, akit legalább egy tervezett intézkedés ne érintene.

Kapcsoltuk a Nézőpont Intézet elemzőjét, Berzétei Ákost.