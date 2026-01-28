Aggályos döntések korbácsolják fel az olasz közéletet

Tovább szigorítaná a törvényeket az olasz Liga Párt, hogy visszaszorítsák a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményeket. Bár a büntethetőségi korhatárt korábban 14 évre csökkentették, ez nem hozta meg a várt eredményt. A Liga szerint egyértelmű az összefüggés a bűnözés és az illegális bevándorlás között.
A fiatalkorú bűnelkövetők egyre többször használnak kést vagy más fegyvert. A politikusok szerint aggályos,hogy a bírók - a letartóztatások után - sok esetben nem tartják szükségesnek, hogy őrizetben maradjon a gyanúsított és kiengedik őket a börtönből.