Aggályos döntések korbácsolják fel az olasz közéletet

Tovább szigorítaná a törvényeket az olasz Liga Párt, hogy visszaszorítsák a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményeket. Bár a büntethetőségi korhatárt korábban 14 évre csökkentették, ez nem hozta meg a várt eredményt. A Liga szerint egyértelmű az összefüggés a bűnözés és az illegális bevándorlás között.