Érdekükben áll a háború folytatása

Az online portál arról ír, hogy az amerikai vagyonkezelő az elmúlt években számos stratégiai iparágban szerzett részesedést, így a legnagyobb fegyvergyártók profitja a pénzügyi vállalkozást gyarapítja.

Az Ellenpont hozzáteszi, hogy több olyan tisztségviselő is feltűnt az elmúlt időben a Tisza Párt háza táján, akik üzleti karrierjük alapján kapcsolódnak a vagyonkezelőhöz. Ilyen Kapitány István, Orbán Anita és Kármán András is.