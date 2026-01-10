Fidesz-kongresszus 2026: Gőzerővel készülnek a kormánypárti politikusok 2. rész

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint a Fidesz idei kongresszusának az az elsődleges funkciója, hogy megismerjük a pártszövetség 106 jelöltjét. Innentől nem lehet azt mondani senkinek azt, hogy a kormánypárti jelöltek nincsenek megnevezve, holott eddig is ismerhettük személyüket. Elmondta, hogy ez a tény bizonyára feladja a leckét az ellenzéknek.

Radics Béla, a 6. egyéni választókerület jelöltje szerint a 2026-os választás tétje az, hogy megerősítsék a háborúellenes álláspontot, melyet csak a Fidesz-KDNP képvisel ma a magyar közéletben, és ebből ki kell maradni.

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója is vendégünk volt, aki elárulta, hogy a képviselőtársai tisztában vannak a választások történelmi súlyával. Párhuzamot vont a 2002-es választásokkal és az idei tétre vonatkozóan, hogy egy elhibázott választási eredmény az mennyire veszélyes lehet az ország sorsára nézve. Nyolc, pokolian nehéz év után tudott hazánk visszakapaszkodni oda, ahol akkor volt - tette hozzá.

Tuzson Bence, igazságügyi miniszter kérdésünkre válaszolván elárulta nekünk, hogy egy fideszes jó jelölt erénye az, hogy amit kimond, azt utána meg is valósítja. Vagyis nem csak beszél, hanem utána meg is valósítja az ígérteket. Hozzátette, mind a 106 egyéni jelölt ebbe a kategóriába esik.

Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke is elmondta, hogy a választók több, mint fele már a demokráciában szocializálódott, és nincs fogalmuk arról, hogy milyen egy diktatúrában élni. A választás tétje vagy háború, vagy béke.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke szerint nem kell félniük a magyar embereknek, mert egyrészt van gáz-, és villany, másrészt ezek megfizethetőek a magyar háztartásoknak.

Szalai-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter elmondta, az oroszok álláspontja az, hogy Ukrajnában nem lehetnek NATO, valamint EU-s katonák békemisszió keretein belül sem. Ruszin-Szendi Romuluszra is kitért.

