Filmből másolt halálos ütés: Megszólalt a szórakozóhelyen megölt Gábor családjának ügyvédje

A tragédia egy ártatlannak induló rászólással kezdődött, majd két brutális ütésben csúcsosodott ki, amelyeket az elkövető hidegvérrel, előre kitervelt módon hajtott végre. Az ügyvéd szerint a felvételeken nemcsak a fizikai bántalmazás, hanem a támadó döbbenetes közönye is látszik: miután áldozata élettelenül terült el a földön, a férfi odébb sétált, és nyugodtan rágyújtott egy cigarettára.