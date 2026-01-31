Fontosabb a reggeli, mint a gyerekek ellopott adatai? – Így rázta le a kérdéseket a Tisza Párt óbudai jelöltje

Kiskorú, nehéz sorsú gyermekek adatait tette mindenki számára elérhetővé a Tisza Párt óbudai szervezete - hívta fel a figyelmet a kormánypártok III. kerületi jelöltje. Gyepes Ádám rámutatott: Magyar Péter helyi jelöltje kampánycéllal ajándékozott, de adatvédelmi botrány lett belőle.

A Tisza Párt óbudai jelöltje szombat délelőttre hirdetett meg pultozást egy kerületi helyszínen. Stábunk kérdéseket szeretett volna feltenni Boda Nikolettának, de vélhetően a botrányos adatszivárgás miatt inkább távol maradt. Mivel a helyszínen ott tartózkodásunkkor nem jelent meg, így telefonon kerestük a Tisza párt jelöltjét.

Az adatszivárgás nem szokatlan a Tisza Párt berkein belül. Még 2025 nyarán tiszás aktivisták személyes adatai váltak elérhetővé az interneten. A listában pedig becsmérlő megjegyzésekkel illették embereiket. És ezzel nem zárult le a pártot övező adatbotrány-sorozat. 2025 októberében csaknem 20 ezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki a párt által létrehozott Tisza Világ alkalmazáson keresztül. De ezután sem vált hangsúlyossá az adatbiztonság. Tavaly novemberben szintén a Tisza Világ pártapplikáción keresztül szivárgott ki 200 ezer felhasználó személyes adata. Az esetért Magyar Péter még nem kért elnézést az érintettektől.