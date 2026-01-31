Több órás élő adással készült a Hír TV a DPK Háborúellenes Gyűlésére

A Digitális Polgári Körök országjárásának következő állomása Hatvanban volt, a felszólalók a béke fontosságát hangsúlyozták.
Soha többé háborút!
- hangsúlyozta Szabó Zsolt országgyűlési képviselő.
Jogunk van a békére, a biztonságra, a Fidesznek pedig joga van a győzelemre, mert a bajban csak ránk lehet számítani.
- emelte ki Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.
Zavaros emberek, külföldi érdekkörök akarják megszerezni a hatalmat Magyarországon.
- mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
A béke győzni fog Európában, és ezt a harcot mi fogjuk vezetni.
- fogalmazott beszédében Orbán Viktor miniszterelnök.
Február 7-én Szombathelyen folytatódik a Háborúellenes Gyűlés. Az eseményt ismét élőben követhetik a Hír TV YouTube és Facebook-oldalán is.