Rémisztő dolgot állít egy ukrán sztárvlogger Magyarországgal kapcsolatban

Brüsszel jóváhagyta, hogy Ukrajna beavatkozzon a magyar választásokba a Tisza Párt oldalán - erről beszélt egy ukrán sztár-vlogger, akinek csaknem 3,5 millió feliratkozója van a legnagyobb videómegosztó oldalon.
Anatolij Sarij azt mondta: az ukrán elnök szándékosan, az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a jóváhagyásával támadja Magyarországot. Jelezte: von der Leyen támogatása miatt Volodimir Zelenszkij felhatalmazva érzi magát erre. Sarij egyúttal kijelentette: Orbán Viktor nem túloz, ha a Tisza Párt nyer, a magyarokat akár a frontra küldhetik.