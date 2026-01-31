Rémisztő dolgot állít egy ukrán sztárvlogger Magyarországgal kapcsolatban

Anatolij Sarij azt mondta: az ukrán elnök szándékosan, az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a jóváhagyásával támadja Magyarországot. Jelezte: von der Leyen támogatása miatt Volodimir Zelenszkij felhatalmazva érzi magát erre. Sarij egyúttal kijelentette: Orbán Viktor nem túloz, ha a Tisza Párt nyer, a magyarokat akár a frontra küldhetik.