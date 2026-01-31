Ezért avatkozik be Kijev a magyar választásokba Szijjártó szerint

A tárcavezető arról is beszélt, hogy bár egyre durvábbak az ukrán beavatkozási kísérletek a választásokba, a magyar kormány minden eszközt be fog vetni azért, hogy ezek a kísérletek sikeretlenek maradjanak.

"Nem csak Magyarország jövője múlik a magyar parlamenti választáson, hiszen egész Európa jövőjét befolyásolja az, hogy mi fog itt történni."

Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a Hír TV Péntek 8 című műsorában. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, ma Magyarország és a magyar kormány jelenti az akadályát annak, hogy egész Európát belevigyék a háborúba, elárasszák migránsokkal, de szintén a magyar kormány állja útját azoknak a törekvéseknek is, hogy a gender őrület teret nyerjen a kontinensen vagy hogy az európai adófizetők pénzét Ukrajnába vigyék.