„Nem fogjuk eltartani Ukrajnát” – Orbán Viktor kemény üzenete Hatvanból

A béke győzni fog Európában, és ezt a harcot mi fogjuk vezetni - jelentette ki a miniszterelnök Hatvanban a Háborúellenes Gyűlésen. Orbán Viktor beszédében a nemzeti petíció tétjéről, az ukrajnai háború európai uniós összefüggéseiről, az Ukrajnából érkező politikai és diplomáciai kérdésekről, valamint a küszöbön álló választások jelentőségéről szólt a résztvevőkhöz.
A miniszterelnök a hatvani Háborúellenes Gyűlésen felhívta a figyelmet arra, hogy a magyarok nem fogják eltartani Ukrajnát, ugyanis nem engedhető meg, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába. Orbán Viktor hozzátette, hogy az európaiak eldöntötték, hogy mindent megadnak az ukránoknak a háborúhoz.
Orbán Viktor a háború kérdéséről kiemelte, hogy
ha a nép nem áll ellen, akkor a vezetőket bele fogjak nyomni a háborúba.
A kormányfő hozzátette, hogy képes kívül tartani Magyarországot a háborúra, ellenben a Tisza Párt éppen az ellenkezőjét tenné.