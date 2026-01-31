„Nem fogjuk eltartani Ukrajnát” – Orbán Viktor kemény üzenete Hatvanból

A miniszterelnök a hatvani Háborúellenes Gyűlésen felhívta a figyelmet arra, hogy a magyarok nem fogják eltartani Ukrajnát, ugyanis nem engedhető meg, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába. Orbán Viktor hozzátette, hogy az európaiak eldöntötték, hogy mindent megadnak az ukránoknak a háborúhoz.

Orbán Viktor a háború kérdéséről kiemelte, hogy

ha a nép nem áll ellen, akkor a vezetőket bele fogjak nyomni a háborúba.

A kormányfő hozzátette, hogy képes kívül tartani Magyarországot a háborúra, ellenben a Tisza Párt éppen az ellenkezőjét tenné.