Magyar Péter pótcselekvései vs. Orbán Viktor jövőképe – Vélemények a Paláverben

A hatvani háborúellenes gyűlés sorsdöntő üzenetei és a rendezvényt övező hatalmas érdeklődés állt a Hír FM Paláver szombati adásának középpontjában. Dezse Balázs műsorvezető rávilágított a nemzeti oldal fórumai és az ellenzéki rendezvények közötti éles különbségre: míg Orbán Viktor előtt valós problémákról, jövőképről és a béke fontosságáról esett szó, addig a másik oldalon továbbra is a gyűlölködés dominál.
A műsorban elhangzott, hogy a „buszoztatásról” szóló vádak csupán a baloldali pánik szüleményei, hiszen a hatvani csarnok a hatalmas túljelentkezés miatt szinte szűknek bizonyult a békepárti tömeg számára.