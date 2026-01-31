Orbán Viktor Hatvanban rántotta le a leplet Magyar Péterék Gyöngyösön balhézó priuszos különítményéről

Vigyázzunk egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak!

- erre kér a miniszterelnök minden fideszes és nem fideszes, cigány és nem cigány állampolgárt, ha kilátogat valamelyik kormánypárti gyűlésre. Orbán Viktor emlékeztetett: a Tisza Párt csütörtökön bűnözőket vezényelt a gyöngyösi Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket.

A kormányfő kifejtette: garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás és emberölés miatti büntetett előéletű személyek zavarták meg a fórumot. A rendzavarók között felbukkant egy bizonyos Csík Miklós is, aki több alkalommal is közös fotót posztolt Magyar Péterrel a közösségi oldalán. És Lakatos Gusztáv is, aki pedig Kapitány Istvánnal, a Tisza Párt újdonsült szakértőjével tetszelgett.

A helyszínen megjelent a Momentum országgyűlési képviselője is. Lőcsei Lajos pártja pont azért nem indul el a választáson, hogy ezzel is Magyar Pétert győzelmét segítse elő.

Az építési és közlekedési minisztert egy olyan kijelentése miatt támadták, amiért már többször bocsánatot kért. Lázár János a támadásokra reagálva azt mondta: az ő fejében nincs olyan, hogy valaki cigány vagy nem, mert mind magyarok vagyunk. Hozzátette, hogy egyedül Magyar Péter gerjeszti az ellentétet az emberek között.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pedig a közösségi oldalán reagált a történtekre, és azt írta: ez a Magyar Pétertől jól megszokott agresszió és uszítás.